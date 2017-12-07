"Окружен боевиками". Геращенко объяснил, почему копы не задерживают Саакашвили

Нардеп Антон Геращенко заявил, что полиция не предпринимает "резких действий" по задержанию бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили для избежание кровопролития.

Бывший чиновник окружил себя боевиками, рассказал народный избранник в кулуарах Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.

"Полиция не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития, потому что самое большое желание Саакашвили, Сакварелидзе (экс-замгенпрокурора, соратник политика Давид Сакварелидзе — Ред.) и других — это пролить много крови для того, чтобы говорить, что нас бьют", — сказал он.

Напомним, 5 декабря в Киеве обыскивали квартиру Михеила Саакашвили, политика задержали силовики. Потом экс-чиновника из машины СБУ вытащили активисты, он призвал сторонников идти на Банковую и требовать импичмента президента Петра Порошенко.

Саакашвили подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.

Правоохранители объявили политика в розыск, подозреваемый отверг обвинения и скрывался на территории палаточного городка, разбитого его сторонника в центре столицы. Под Верховной Радой были столкновения, Сакаашвили объявил о создании под парламентом "Сечи".