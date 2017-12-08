"Сел голос, температура". Саакашвили заболел, но анонсировал марш в Киеве

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили сообщил, что у него сел голос и поднялась температура, а также анонсировал марш в Киеве.

Политик призвал сторонников в воскресенье — 10 декабря — собраться в 12:00 в парке им. Тараса Шевченко, оттуда запланировано движение на Майдан Независимости, написал он на своей странице в Facebook.

"… к маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами! Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за невероятную поддержку, спасибо!", — отметил бывший губернатор.

Из-за ухудшения состояния здоровья политик временно покинул палаточный городок, разбитый его сторонниками в центре столицы, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, 5 декабря в Киеве обыскивали квартиру Михеила Саакашвили, экс-чиновника задержали силовики. Потом задержанного из машины СБУ вытащили активисты, он призвал сторонников идти на Банковую и требовать импичмента президента Петра Порошенко.

Саакашвили подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.

Правоохранители объявили политика в розыск, подозреваемый отверг обвинения и скрывался на территории палаточного городка. Под Верховной Радой были столкновения, позже Сакаашвили объявил о создании под парламентом "Сечи".