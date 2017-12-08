В ОБСЕ рассказали о новом лагере боевиков у Горловки

Во вторник, 5 декабря, под захваченным поселком Гольмовский Донецкой области (находится у Горловки) беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заснял новый лагерь боевиков самопровозглашенной "ДНР".

Также у населенного пункта появились огневые позиции и траншеи длиной в несколько сотен метров, говорится в отчете Организации.

"5 декабря, осуществляя полет над подконтрольным "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал лагерь к северу от поселка", — отмечается в документе.

В ОБСЕ добавили, что по данным воздушного наблюдения, проведенного в сентябре, его не было. Кроме того, в этом районе беспилотник заcнял ящики для боеприпасов и грузовики военного типа.

В конце сентября стало известно, что наблюдатели СМИ ОБСЕ зафиксировали вблизи подконтрольного боевикам Луганска действующий лагерь противника — огневые позиции, блиндажи и траншеи.