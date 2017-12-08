Frankfurter Allgemeine: Москва почти провалила демократический эксперимент в Киеве

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine посвятило колонку событиям в Киеве и отношениям между властями и опальным оппозиционером, объявленным в розыск Михаилом Саакашвили.

"Президент Украины Порошенко предал наследие революции на Майдане. Таким образом, Москва почти достигла провала демократического эксперимента в Киеве", - пишет автор издания, комментируя обвинения в адрес бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что протестные акции Саакашвили оплачивались деньгами беглого олигарха Курченко, а сам грузинский политик, лишенный украинского гражданства, действовал по сценарию Кремля.

"Не речи и поступки революционера Михаила Саакашвили определяют судьбу Украины, а риторика и действия государственной власти. Второстепенное значение имеет то, насколько достоверны или неправдив обвинения бывшего президента Грузии: язык, в котором критики правительства и президента скопом называются "предателями на службе России", является языком авторитарных режимов. Можно щаменить в словах генерального прокурора Луценко или президента Порошенко слово "Россия" на "Запад" или "Украину", чтобы они зазвучали в точности как травля оппозиционеров, которая стала нормой в путинском рейхе уже много лет назад. Так что президент Украины предал наследие революции на Майдане, которая привела его к власти три года назад. Таким образом, Кремль почти достиг основной цели своей войны против Украины: провала демократического эксперимента в Киеве", - говорится в тексте статьи.

Автор также заключает, что украинское общество чрезвычайно энергично и способно к сопротивлению, поэтому ставить окончательный крест на демократических преобразованиях в Украине пока что рано.

Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении срока пребывания в Украине на три месяца.