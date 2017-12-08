Российский генерал открестился от причастности к гибели Boeing на Донбассе: "глупость и дурь"

Российский генерал-полковник в отставке Николай Ткачев утверждает, что информация о его причастности к крушению малазийского Boeing на Донбассе является глупость и дурь.

Мужчина сказал, что много лет живет в Екатеринбурге, занимается "военно-патриотическим воспитанием детишек", пишет ТАСС.

"Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь... Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации. Больше добавить мне нечего", — сказал он агентству.

Ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat и The Insider провели расследование и выяснили, что ключевым фигурантом дела о гибели Boeing на востоке Украины является Николай Ткачев.

Самолет разбился 17 июля 2014 года на захваченной боевиками территории Донецкой области, погибли 298 человек, его пассажирами были граждане десяти стран, большинство жертв — нидерландцы. Международная группа следователей выяснила, что самолет сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который привезли из России и туда же вернули, а также назвала место запуска ракеты.