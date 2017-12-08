Саакашвили задержали правоохранители

Правоохранители задержали бывшего главу Одесской ОГА, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

"Задержали Михеила! Везут в СБУ на Аскольдова", — сообщил бывший заместитель генпрокурора Давид Савкарелидзе в Facebook.

Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар сообщила в комментарии "Украинской правде", что правоохранители атакуют палаточный городок.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

5 декабря, Генпрокуратура объявила в розыск Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку к правоохранителям. На следующий день суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога.