"Тошнит от сброда". Тука резко высказался в адрес народных депутатов

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и экс-глава Луганской военной-гражданской администрации Георгий Тука во время чата для "Главреда" в резкой форме высказал свое отношение к украинскому политикуму вообще и к Верховной Раде в частности.

"Это системная ошибка волонтеров, которые отказались идти во власть, ожидая, что изменять страну будет Коля, Вася, Наташа. Относительно Касьянова, то, во-первых, он никогда не был во власти, а во-вторых, более ярого критика власти Порошенко, вы не найдете. Поэтому отождествлять Касьянова с властью, по крайней мере, ошибочно. По поводу меня, посмотрите мою страницу в Фб, мои выступления, мои интервью, я неоднократно критиковал и парламент, и коллег по Кабмину, и различных деятелей политических. Меня никогда не останавливала занимаемая должность. Я считаю недопустимо большой роскошью бездеятельность власти в отношении таких деятелей, как Семенченко, Парасюк, Соболев, Саакашвили, Деревьянко. Я наверное был первым, кто начал публично выражать свое негативное отношение к дуэту Розенблата-Полякова. Я не устаю говорить о том, что с моей точки зрения на нарах должно сидеть минимум 30% Верховной Рады. Каждый раз когда попадаю под купол, меня тошнит от того сброда, который я там вижу. Не ищите вселенской зрады. Если сейчас во власти больше 4 тысяч вакансий, то идите и меняйте нашу страну, а не ждите, что очередной мессия прийдет и построит Украину", -сказал он.

Напомним, ранее Тука рассказал о том, чего именно кремлевские начальники хотят по Донбассу.