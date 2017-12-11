"Поделиться добром от офшоров". Ведущая потроллила Порошенко в прямом эфире, опубликовано видео

Телеведущая одного из украинских каналов жестко потроллила президента Петра Порошенко прямо во время эфира.

После выступления президента Украины телеведущая иронично прокомментировала его фразу, предложив Порошенко "поделиться добром".

Президент Порошенко, обращаясь к украинцам на презентации "книги добра", заявил, что людям необходимо делиться добром. В этот момент телеведущая сказала, что это очень правильные слова лидера государства — "делиться добром", и напомнила, что президент мог бы поделиться своим добром офшоров, и от своей фабрики в Липецке.

Напомним, ранее было опубликовано расследование об офшорных фирмах Roshen.