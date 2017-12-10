В России заговорили о применении ядерного оружия из-за конфликта на Донбассе

Конфликт на Донбассе может перерасти в региональный, а затем и в глобальный, не исключающий применения ядерного оружия.

Об этом заявил российский историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, в прошлом соратник и советник экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

"Любая попытка разрешения российско-украинского кризиса силовым путем, на мой взгляд, имеет реальные шансы перерасти в региональный, а затем и в глобальный конфликт", — заявил он.

В этом контексте Мироненко напомнил заявление, сделанное на юбилейной конференции в Институте Европы РАН в Москве академиком РАН, научным директором Института США и Канады Сергеем Роговым о том, что главным препятствием на пути нормализации отношений России и США, России и Евросоюза является украинский кризис, пишет "Обозреватель".

"Наверное, на сегодняшний день, — я в этом глубоко убежден, и, видимо, это же имел в виду и Михаил Горбачев, — при всей значимости других "горячих точек" в мире — в Сирии, Афганистане или Палестине, где бы то ни было ещё — самым потенциально опасным и сложным является российско-украинский, на него в первую очередь должно быть обращено внимание мирового сообщества", — подчеркнул Мироненко.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на чате в "Главреде" крайне неодобрительно высказался об идее "отпустить Донбасс".