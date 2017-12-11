Украина первой запустила историю с "черными списками" - польский посол

Польский посол в Украине Ян Пекло считает, что начало истории с "черными списками" положил именно официальный Киев.

Свое мнение он озвучил в интервью изданию "Деловая столица".

"Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету", - сказал Пекло.

По мнению дипломата, крайне необходима наладка прямой системы коммуникаций и обсуждения желательность пребывания в стране того или иного гражданина.

"Такие случаи, как с мэром Перемышля, польским профессором, Шереметой - лишь на руку тем маргинальным элементам, кто хочет окончательно испортить отношения между Польшей и Украиной", - добавил посол.

Напомним, ранее у Порошенко сообщили о том, что Польша может сократить "черный список" украинцев.