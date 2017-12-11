Без поставок ВСУ комплексов Javelin РФ может полностью захватить Украину — экс-чиновник Пентагона

Поставки в Украину американских ракетных комплексов Javelin не приведут к эскалации ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии, директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

"Если США предоставят Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", это может укрепить линию обороны на Донбассе. Ситуация будет выглядеть несколько по-другому. Россия не сможет контролировать и пересекать линию. Это правильно. Мы должны позволить украинским солдатам защищать свои земли. Если мы этого не сделаем, Россия просто захватит всю Украину. Она не будет знать никаких ограничений и не будет никаких границ. Поэтому "Джавелини" для Украины — это было бы правильное решение. И я не думаю, что они спровоцировали бы агрессию. На самом деле, вы, наверное, знаете, во времена Администрации Обамы мы уже выделяли некоторые виды вооруженных систем, например, пусковые установки", — сказал Карпентер в интервью "Каналу 24".

Он назвал ошибкой Обамы, что США не предоставили оружие Украине.

"За что я критикую Обаму, так именно за то, что он не согласился обеспечить Украину оружием. Думаю, это большая ошибка, которую допустил президент. Я не уверен, что Трамп может исправить эту ошибку. Я подозреваю, что он не согласится предоставить оружие Украине. Но я могу ошибаться", — отметил экс-заместитель помощника главы Пентагона.

Он пояснил свое мнение отношением Трампа к Путину.

"С первых дней своей избирательной кампании Трамп мечтал о теплых дружеских отношениях с Путиным. Вполне очевидно, что Трамп хочет быть другом Путина и боится его. Он не сделает ни одного шага, который может разозлить Путина или вызвать его недовольство. Поэтому я пессимистичен относительно планов Трампа. Но хорошая новость в том, что Конгресс, а я общался со многими конгрессменами, согласились выделить Украине 350 миллионов долларов на систему безопасности. Это значительная цифра", — сказал Карпентер.

Он подытожил, что единственный способ остановить войну на Донбассе — это еще большее давление на Москву.

"Путин не хочет отказываться от Донбасса. Потому что президент России хочет контролировать Украину. Он хочет контролировать правительство в Киеве. Это его цель, и он не сдастся. Единственный способ решить конфликт — через два года, через пять лет — ужесточить санкции против России. Действующие санкции не слишком мощные. Они могут быть гораздо шире. И, конечно, нужно развивать украинские войска", — считает экс-помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Украина нуждается в комплексах Javelin.