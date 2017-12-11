Курченко решил засудить Порошенко и "1+1"

Беглый украинский коммерсант решил "защищать свои честь и достоинство в суде".
Такая информация содержится в "Едином государственном реестре судебных решений".
Согласно обнародованным данным, Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Порошенко и ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1"" еще 4 октября.
В реестре указано, что рассмотрение дела назначено на 4 апреля будущего года.
Напомним, ранее нардеп Антон Геращенко сообщил о том, что соратник Саакашвили за деньги Курченко приобрел себе элитный автомобиль.