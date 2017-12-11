Курченко решил засудить Порошенко и "1+1"

Беглый украинский коммерсант Сергей Курченко подал в Печерский райсуд Киева против президента Украины Петра Порошенко исковое заявление о защите чести и достоинства.

Такая информация содержится в "Едином государственном реестре судебных решений".

Согласно обнародованным данным, Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Порошенко и ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1"" еще 4 октября.

В реестре указано, что рассмотрение дела назначено на 4 апреля будущего года.

Напомним, ранее нардеп Антон Геращенко сообщил о том, что соратник Саакашвили за деньги Курченко приобрел себе элитный автомобиль.