Саакашвили готовится к депортации в Россию

Бывший губернатор Одеесской области Михеил Саакашвили может быть обменян на одного из украинских граждан, отбывающих срок в российских тюрьмах.

С таким предположением выступил сам Саакашвили в понедельник, 11 декабря, находясь в здании суда, где ему избирали меру пресечения.

"У Путина тоже есть украинские агенты, и если они докажут, что я агент ФСБ, меня будут менять. Если я агент ФСБ, которого осудил украинский суд, то меня срочно надо поменять на украинских разведчиков в России. А потом, наверное, Путин передаст меня южноосетинской разведке. Вы представляете, какой это абсурд!? Как только докажут, что я агент ФСБ, меня отправят на спецрейс в Москву", — заявил Саакашвили.

Читайте также "Я покажу, как может умирать президент". В Киеве начался суд над Саакашвили

Он также отметил, что считает себя "пленником Владимира Путина".

"Я себя считаю пленником украинского олигархата, пленником Владимира Путина. Я считаю себя не задержанным, я считаю себя военнопленным", — сказал Саакашвили.

Ранее супруга Саакашвили заявила, что власти Грузии и Украины сговорились и готовят экстрадицию политка.

Новости по теме

Саакашвили в СИЗО объявил бессрочную голодовку