Саакашвили задерживали не по тому делу, по которому его собираются судить — Найем

Экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили задерживали не по тому делу, по которому его собираются судить.

Уголовное производство, в рамках которого проводился обыск в квартире у Саакашвили, было зарегистрировано ещё в мае по ст. 256 ч.1 УКУ и касалось каких-то компаний в Краматорске и ряда офшоров и в этом деле не фигурировал ни сам Саакашвили, ни кто либо из его соратников, написал нардеп Мустафа Найем у себя в Facebook.

Он отметил, что решение о выделении отдельного производства по ст. 256 уже ч.2 УКУ, в котором фигурировал Саакашвили, было принято только накануне обысков, 4 декабря в 12:00.

"Каким образом краматорские компании касаются Михаила и на основании чего было выделено отдельное производство, неизвестно", — пишет нардеп.

Он также указал, что Саакашвили проходит совсем по другому производству, которое появилось в реестре сразу после обысков в его доме, днём 5 декабря по ст. 256 ч.1 УКУ.

"Дело было зарегистрировано в 11:10 — за час до брифинга Луценко, пока Михаил находился в автобусе с сотрудниками СБУ. По закону подозрение по делу может быть выписано лицу только на следующий день после регистрации производства. Возникает логичный вопрос: на основании какого именно дела и в соответствии с какими нормами 5 декабря Юрий Луценко не только заявил о подозрении Михаилу, но и объявил его в розыск?", — подчеркнул Найем.

"И самое важное. Если все то, что говорит Генпрокурор и его подчинение — правда, почему Михаилу Саакашвили не предъявили прямое подозрение в порядке ст. 110 УКУ — действия направленные на изменение государственных границ, нарушения Конституционное порядка. Вместо этого производство в отношение Михаила было переквалифицировано с ч.2 на на смягчающую ч.1 256-й статьи УКУ. То есть, за три дня следствие смягчило подозрение в отношение человека, которому, напомню, вменяют содействие государственному перевороту. Напомню, Генпрокурор утверждает, что производство ведут давно и в своих требованиях уверены. Между тем, такие действия косвенно могут указывать на отсутствие или слабость доказательной базы", — добавил нардеп.

Напомним, ранее супруга Саакашвили заявила, что власти Грузии и Украины сговорились и готовят экстрадицию политка.