Сатирический баттл Саакашвили-Порошенко. "Ты сопли жуешь, а я рэпом хе..чу", опубликовано видео

В Сети появился стилизованный под рэп-баттл словесный поединок Михеила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

Сатирическое шоу "Заповедник" публиковало издание Deutsche Welle на канале Youtube.

Видео начинается с диалога президента РФ Владимира Путина и премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Вы ж не поверите какая радость! Наш красавец Иерусалим таки признали столицей", — говорит Нетаньяху. "Да и хрен с ним. Успокойся! Сейчас будет баттл!", — отвечает Путин.

И тут начинаются разборки между Порошенко и экс-президентом Грузии, которые выходят на новый уровень, говорится в описании к видео.

Начинает Михо и он в выражениях не стесняется: "Петя, ты со мно ничего сделать не сможешь. "Ты сопли жуешь, а я рэпом хе..чу". К моим ногам ты полномочия сложишь!", или "Я – Михо Саакашвили, то есть ЭмСи, А ты, Порошенко, конфету соси!".

Затем уже отвечает Порошенко, называя Михо почему-то Мыколой. "От выхода на крышу у Мыколы сорвало крышу!".

При этом он обвиняет Михо в связах с Кремлем. "Хотя я знаю точно где твоя крыша — в Кремле твоя крыша, пускай люди слышат".

В заключении Порошенко отправляет своего соперника за решетку.

Напомним, что Печерский суд столицы отказался арестовывать Саакашвили.