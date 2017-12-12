Каспаров объяснил, почему у Путина нет шансов на расширение "бандитских анклавов" на Донбассе

12 декабря 2017, 07:35

Вместо 10 областей Украины Путин вынужден был ограничиться половинами двух областей.

У Путина нет шансов на расширение "бандитских анклавов"

План президента РФ Владимира Путина по созданию не территории Украины так называемой "Новороссии" провалился.

Об этом заявил российский общественный и политический деятель, чемпион мира по шахматам Гари Каспаров.

"Если аннексия Крыма прошла достаточно успешно с точки зрения Путина, все было сделано быстро, Украина явно не готова к такому повороту событий, в этот момент занятая Майданом, не сопротивлялась, то попытка расчленения Украины и создание "Новороссии", о чем Путин заявил, это, мне кажется, очень важно отметить, что это было заявление диктатора, это было растиражировано. Уже была готова карта "Новороссии", и тот факт, что этот план создания "Новороссии" и фактически ликвидация украинского государства, он полностью провалился, говорит о том, что, конечно, план был реализован в незначительном объеме", — заявил Каспаров "Радио Свобода".

По его словам, вместо 10 областей Украины от Луганска до Одессы, Путин вынужден был ограничиться половинами двух областей.

"Эти бандитские формирования, анклавы, которые являются язвой на политическом теле Украины, но при этом достаточно большой политической и материальной обузой для Путина. Потому что никаких шансов на расширение этих анклавов нет", — отметил он.

"Минский процесс, который Путин шантажирует угрозой массированного вторжения в Украину, он добился от Франции, Германии выработки так называемой "дорожной карты", которая, по его мнению, должна была привести к включению этих областей в состав Украины, но на его условиях, этот план тоже провалился. Потому что стало очевидно, что Запад при неготовности конфликтовать с Путиным, все-таки не решился давить на Украину и требовать принятия совершенно невозможных для любого украинского политика условий. То, что буквально сразу по окончанию украинской войны Путин переключился на Сирию, мне кажется, является еще одним индикатором того, что ему потребовался срочно новый фронт, на котором надо было компенсировать неудачи украинской операции", — добавил Каспаров.

Напомним, ранее амминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде" рассказал о пути выхода Путина с Донбасса.

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Донбасс Путин Украина Каспаров
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