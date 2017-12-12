В Минюсте обвинили НАБУ: срывает иск к "Роснефти" на 700 миллионов

В Минюсте намеревались до 19 декабря подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против российской компании "Роснефть" по делу о причинении вреда украинскому государству на 700 млн грн, но по причине обысков НАБУ эти планы оказались под угрозой.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции и офис уполномоченного по делам ЕСПЧ готовили иск против российской компании "Роснефть" по поводу 700 млн грн убытков, вызванных государству Украина незаконным захватом имущества этой компанией и ее аффилированными структурами в Украине ... Фактически таким решением судья установил, что надо подать эти документы и изъять до 15 декабря, а мы собирались подать против "Роснефти" до 19 декабря иск. Фактически подрывается возможность подачи иска против российской компании ", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Также Петренко отметил, что судебное решение об изъятии этих документов сейчас находится на исполнении.

Напомним, ранее в НАБУ объяснили, что детективы делали в Минюсте.