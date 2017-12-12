Саакашвили рассказал, как платит за пентхаус в Киеве

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что, живя в Шевченковском районе Киева на ул. Костельной в пентхаусе (252 квадратных метра), он платит только за коммуналку и "минимальные какие-то вещи".

Политик заявил, что выплачивает точно не шесть тысяч долларов в месяц, как рассказали его соседи, сообщившие также, что он арендует жилье уже несколько лет, пишет ТСН со ссылкой на слова бывшего грузинского лидера.

"Я плачу только за коммуналку и минимальные какие-то вещи. А там есть обмен технический между моими друзьями, которые меня поддерживают, и самим владельцем... Они им дали квартиру за границей, насколько я понимаю", — добавил собеседник.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили, его доставили в следственный изолятор Службы безопасности Украины. После задержания он объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что экс-чиновника подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.