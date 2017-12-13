У Яроша сделали откровенное признание о "третьей силе" на Донбассе

На разных участках фронта на оккупированном Донбассе действительно действует так называемая "третья сила", которая уже не первый год атакует террористов "Луганской и Донецкой народных республик" ("ЛДНР").

Об этом рассказал командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень"), пишет "Обозреватель".

"Есть люди, которые ищут и воюют. Хотя называть их "третьей силой" нельзя. Они не появились на войне вчера и их достаточно много по всей линии фронта. Мы к ним относимся — это факт. Это подразделения Яроша и УДА", — сказал Гергерт.

Комбат также добавил: "Это сложный процесс. Потому что у нас якобы нет неконтролируемых государством структур. Но эти люди "насыпают" врагу постоянно и по всей линии фронта".

Напомним, волонтер Юрий Мысягин рассказал, как боевики получали "люлей" от "третьей силы" на Светлодарке.