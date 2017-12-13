Порошенко назвал общего для Украины и Польши исторического героя

Глава государства призвал обе страны искать героев, которые могли бы объединять
Украине надо искать исторических деятелей, которые которые объединяют, а не разъединяют Украину и Польшу.
Об этом на совместном брифинге в Харькове с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Например, маршал Юзеф Пилсудский, который был начальником панства, войска которого вместе с войсками УНР одерживали громкие победы над российско-большевистским нашествием в 20-х годах прошлого века. Неделю назад, 5 декабря, был день рождения господина Пилсудского. Кстати, часть его жизни связана с Харьковом, где он учился в университете Каразина студентом-медиком и Харьков был также очень важным городом для его становления", – сказал Порошенко.
По его словам, от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает только Россия.
"Любое разрушение памятников является вандализмом, что недопустимо. От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает только одна сторона - Россия", - подчеркнул Порошенко.
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