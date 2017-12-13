"Пойдите и закройте". Тука объяснил, почему нереально перекрыть границу между Украиной и РФ

Запретить украинцам ездить в Россию невозможно хотя бы потому, что состояние украинско-российской границы не позволит это сделать.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

Он отметил, что Украине выгоден транзит российского газа, потому что это приносит вклад в бюджет.

"Прежде чем рвать на груди волосы и ограждаться от России, подумайте, у кого 70% топлива мы покупаем для АЭС у России, и куда 100% отходов отправляем. Взаимоотношения между Россией и Украиной сложнее, чем у Украины с оккупированными территориями. Мне это не нравится, но я понимаю, что каждый шаг может тем или иным способом отразиться на жизни большого количества наших граждан и не собираюсь спекулировать на уровне эмоций, не беря в расчет экономические и политические факторы", — заявил Тука.

Он акцентировал внимание на необходимости сокращения экономической зависимости и проникновения в Украину российского капитала.

"Это фактор soft power, который может в будущем повлиять на Украину. А бредить о закрытии границы — ну, пойдите закройте. Я не верю в то, что это реально возможно", — добавил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

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