Канадские власти разрешили продавать оружие в Украину

Власти Канады добавили Украину в список стран, куда разрешено экспортировать оружие.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании канадского правительства "Canada Gazette".

"Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной", - говорится в тексте.

Украина была добавлена в "Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию" (Automatic Firearms Country Control List - AFCCL).

До сегодняшнего дня в нем находились 39 стран, среди которых Российская Федерации, Саудовская Аравия, Колумбия.

Кроме того, представители канадской оборонной индустрии получили все необходимые юридические права подавать во внешнеполитическое ведомство страны запросы на продажу специального оборудования в Украину. Однако, согласно действующему законодательству, они будут рассматриваться не пакетом, а каждый отдельно – ради обеспечения соответствия сделок по экспорту оружия внешней политике Канады.

Напомним, ранее в Канаде начали обсуждать безвизовый режим с Украиной.