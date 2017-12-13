Луценко рассказал о своих противоречиях с Порошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о существующих противоречия с президентом Петром Порошенко.

"Я считаю недостойным и неправильным выносить наружу мои противоречия с президентом, хотя они есть", — сказал он в интервью, показанном на канале ZIK.

По его словам, все противоречия должны решаться кулуарно, на закрытых встречах.

Луценко также сообщил, что у него нет президентских амбиций, но есть амбиции стать успешным генпрокурором.

Напомним, ранее в сети показали записанный на тестя особняк Луценко.