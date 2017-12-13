Дуда считает проект "Северный поток-2" угрозой для Евросоюза

Проект газопровода "Северный поток-2" направлен против Европейского Союза, считают президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции лидеров двух государств.

"Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно "Северного потока-2". Это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши. Это является угрозой для энергетической безопасности всей Европы. Это абсолютно политический проект", — сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что общий голос Украины и Польши вместе с партнерами из ЕС и США будет достаточно эффективным в дальнейших шагах по энергетической безопасности.

В свою очередь Дуда заверил, что позиция Польши относительно проекта "Северный поток-2" является неизменной. "Мы абсолютно против этой инвестиции. Мы считаем, что она попирает европейские нормы, она против интересов Европейского Союза и здесь наши позиции с самого начала идентичные, однозначные и неизменные", — подчеркнул он.

По его словам, во время переговоров с президентом Украины обсуждался вопрос поддержки Украины путем инвестиций, которые заключаются в построении газопровода-интерконнектора. "Я рад, что эта инвестиционное задача реализуется сейчас и здесь есть тесное сотрудничество между Польшей и Украиной. Мы открыты в вопросах возможных предложений Украины по поставкам сжиженного газа для Украины", — сказал президент Польши.

Отвечая на вопросы представителей СМИ относительно энергетического сотрудничества и ожиданий от построения газопровода-интерконнектор, Дуда добавил: "Это инвестиция, которая должна служить нашим странам. И она должна быть так реализована, чтобы две стороны выиграли от этой инвестиции".

По его словам, проект должен быть реализован таким образом, чтобы он принес пользу Польши и Украине. Он добавил, что построение интерконнектора увеличит безопасность и торговые возможности обеих стран.

Напомним, 13 декабря, в Харькове прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды.