Правую руку Саакашвили подозревают в попытке организации переворота за деньги Курченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не подозревает бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в попытке организации переворота за деньги беглого олигарха Сергея Курченко.

Под подозрением находится правая рука политика — Северион Дангадзе, рассказал чиновник в эфире телеканала ZIK.

"Мы не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича (сбежавший в РФ бывший президент Виктор Янукович — Ред.)", — сообщил Луценко.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили, его доставили в следственный изолятор Службы безопасности Украины. После задержания он объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что экс-чиновника подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.