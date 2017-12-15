Экс-посол США: если Путин сейчас хочет уйти с Донбасса, то выбрал очень правильное время

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор надеется, что россияне все же рассматривают варианты постепенного выхода с Донбасса. И если президент Владимир Путин хочет это сделать, то сейчас самое время.

"… я думаю и надеюсь, что россияне все же рассматривают варианты постепенного выхода с Донбасса. Если Путин хочет выйти с Донбасса сейчас, то время он выбрал очень правильное", — заявил он в в интервью "Новому времени".

Что касается ситуации решения конфликта на Донбассе, дипломат отметил, что "минский процесс кажется поставленным на паузу" и одним из способов его оживить — вернуться к вопросу о размещении миротворцев на оккупированных территориях.

"Думаю, что российское правительство, и Путин в частности, считают, что Донбасс уже не стоит потраченных усилий. Преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались гораздо ниже ожидаемых, а вот цена этого шага — довольно высока", — считает Тейлор.

По его мнению, Путин не ожидал, что США и Европа будут так долго сохранять санкции, поскольку, войдя в Грузию в 2008 году, санкции против России были непродолжительны.

"Донбасс — дорогое удовольствие для России и Крым — дорогое удовольствие для России, — считает дипломат. Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает пространство для переговоров", — считает Тейлор.

Также Тейлор поделился, почему в США говорят, что Украина — это важно.

"События, происходящие в Украине, влияют на всю Европу, и на Россию, кстати, тоже. От Украины зависит судьба демократии в России. Поэтому Украине важно быть суверенной и принимать собственные независимые решения", — подытожил дипломат.

Кроме того, дипломат отметил, что американцы и европейцы не должны быть вовлечены в скандал между ГПУ и НАБУ, поскольку недостаточно в этом разбираются.

"Однако мы знаем точно: в интересах международного сообщества и самой Украины, чтобы страна преуспела", — отмечает он и добавляет, что главный месседж не о персоналиях, а о том, что в нынешней ситуации пора принимать серьезные меры.

Напомним, ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал три путинские модели возвращения оккупированных территорий Донбасса.