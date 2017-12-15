Порошенко о санкциях Евросоюза против России: достойный ответ Москве

Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России. Президент Украины Петр Порошенко считает такое решение ЕС "достойным ответом Москве".

"Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс", — заявила Канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Интерфакс".

Однако она признала, что "удалось избежать дальнейшей эскалации" в ситуации на востоке Украины.

В свою очередь глава украинского государства в своем Facebook прокомментировал принятое европейскими лидерами решение о продлении санкций против России, назвав его "достойным ответом Москве".

К публикации президент приписал хэштег #StopRussianAggression ("Остановите российскую агрессию").

Порошенко поблагодарил лидеров европейских государств за оказанную Украине поддержку перед лицом агрессора.

"Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрону… всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором", — написал он.

Порошенко связывает перспективы "процветания нашего европейского дома" с "восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины", поэтому продление антироссийских санкций является, по словам Порошенко, "принципиально важным для будущего всей Европы".

Ранее "Главред" сообщал, что лидеры ЕС еще раз продлили санкции против России.

Напомним также, что новые санкции против России одобрил и президент США Дональд Трамп.