Призывал к созданию "народной республики". В Харькове объявили подозрение экс-депутату

Экс-депутату Харьковского горсовета Андрею Лесику, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, указанное лицо осуществляло призывы к изменению границ территории государства, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Status Quo.

В частности, в публичных выступлениях он призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

"Одесситам и жителям области нужно Порто-Франко, сильные друзья и крепкие границы ... Нам нужно самим встать и стать югом ... С завтрашнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории народа", — говорилось в его обращении.

"Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не появлялся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря подозреваемый задержан на территории одной из соседних областей", — отметила Дубовик.

В то же время на странице Лесика в Facebook отмечается, что правоохранители задержали его в Луганской области.

По его словам, задержание является ничем иным, как борьбой действующей власти с нежелательными для них политиками. Лесик утверждает, что сотрудники СБУ в очередной раз напали на него.

"Сегодня в 7:00 на меня в очередной раз напали работники СБУ Харьковской области ... Сейчас против моей воли они силой затащили меня в машину и везут в неизвестном направлении", — заявил экс-депутат.

По данным "24 канала", во время задержания экс-депутату вручили документ от судьи Киевского районного суда Натальи Ефименко, в котором указанный принудительный привод подозреваемого для избрания меры пресечения.

Известно, что представителя партии "Видродження" повезут в столичный суд. На странице экс-депутата уже появилось видео, на котором видно, что он выходит из белого микроавтобуса в сопровождении силовиков. Также на записи слышны угрозы Андрея Лесика: "Они за все будут отвечать!".

Напомним, ранее сообщалось, что охранники Кернеса вынесли Лесика из зала горсовета.