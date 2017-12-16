Климкин сказал, что заставит РФ одобрить размещение на Донбассе реальной миротворческой миссии ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции против российских олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина заставят агрессора согласиться на развертывание на Донбассе реальной миротворческой миссии ООН.

Формула возвращения части востока нашей страны под контроль Киева очень проста, рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов во время включения из американского Нью-Йорка, пишет УНИАН.

"Будет опубликован список не только российских активов, но я также понимаю и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок в том, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе (для миротворческой миссии ООН — Ред.)", — сказал чиновник.

По его словам, для возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле формула очень проста: "… Россия выходит, и международный компонент заходит (миротворческая миссия ООН)".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.