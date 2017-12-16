Мощная пропагандистская машина РФ. Тука предупредил, что не вся Европа за Украину

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что не вся Европа за нашу страну, на Западе задействована мощная пропагандистская машина России.

Европейцы устали от украинского государства, рассказал он на чате в "Главреде".

"В чью пользу были погромы "Сбербанка"? Вы не представляете, какая задействована мощная пропагандистская машина РФ на Западе", — отметил собеседник.

По его словам, "когда на западных каналах начинают демонстрировать, как в центре Киева люди в камуфляже бьют банки, и это сопровождается текстом о том, что киевская власть это не контролирует, это все формирует точку зрения рядового европейца, который в основном даже не знает, где находится Украина".

"Так формируется точка зрения европейцев. Западные политики затем должны реагировать на эту точку зрения. Кроме того, есть определенные маргинальные организации в той же Венгрии, Польше, и все знали о тесных отношениях этих организаций с Россией еще до 2014 года", — добавил замминистра.

"И, к сожалению, тот факт, что вся Европа вроде за нас, за Украину, это радует наше самолюбие, но это не соответствует действительности. Нашим дипломатам приходится работать за границей очень осторожно, чтобы доказывать необходимость поддержки нашего государства, но это не всегда получается", — подчеркнул чиновник.

"Кроме того, Европа устала от Украины. Психология любого человека так устроена, что она не может долго существовать в состоянии стресса. Такая усталость — это нормальная реакция человека на внешние раздражители. Но политики действуют не на эмоциональном уровне, а на уровне целесообразности, меркантильности по отношению к своему государству", — сказал Тука.

Гость не думает, что огромное количество европейцев в восторге от того, что они несут потери из-за санкций (введены из-за российской агрессии в отношении Украины — Ред.), ограничительные меры всегда вредят также стране, которая их вводит. Один из ярких примеров — немецкий Siemens, который был пойман на том, что "полупрозрачно" поставил оборудование в захваченный РФ Крым.

"Представьте себе огромную немецкую компанию, в которой работает большое количество сотрудников с семьями. И когда эта компания теряет мощные заказы от такого крупного клиента как Россия, речь идет о миллиардах", — заявил он.

"В конце концов это сказывается на повседневном быту этих работников и их семей, вряд ли они будут в восторге. Поэтому немецким политикам приходится объяснять своим гражданам целесообразность таких санкции и их поддержки. Это не просто, а с каждым днем это становиться еще сложнее", — утверждает замминистра.

Ранее Георгий Тука говорил, что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, хотят ее покинуть, но на своих условиях, а российский президент Владимир Путин сейчас "пытается делать вид царя-миротворца". Ознакомиться с другими мнениями чиновника можно здесь.