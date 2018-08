Послы западных стран дали оценку попытке захвата Октябрьского

Глава посольства Канады в Украине Роман Ващук выступил с осуждением попытки сторонников Михеила Саакашвили захватить Октябрьский дворец в центре столицы Украины.

"Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал дипломат на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Практически сразу же своего в своего коллегу по дипломатической службе поддержала и руководитель посольства Великобритании Джудит Гоф.

"Я полностью поддерживаю своего канадского коллегу. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что протестующие "проломились" в холл Октярьского дворца.

