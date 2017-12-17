Саакашвили раскрыл подробности письма, отправленного Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области , а ныне - лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили подтвердил факт написания и отправки письма президенту Украины Петру Порошенко.

"После того, как меня люди освободили из тюрьмы, это было огромное унижение для Порошенко. После того, как суд вопреки шантажу со стороны СБУ, выпустил меня на все четыре стороны, Порошенко потерпел второе поражение. Тогда я сделал то, что делают люди, которые уверены в своей правоте - написал ему письмо, в котором сказал: "Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что называть меня российским агентом - это оскорбление. Но это не наш личный конфликт. Я к вам личной агрессии не испытываю и предлагаю вам разговаривать", - сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK.

"После этого мне сказали, что президент через пару дней готов встречаться. Но я сказал, что готов только к публичной встрече", - добавил политик.

Напомним, о том, что Саакашвили написал письмо Петру Порошенко, стало известно накануне.