Саакашвили пришел на допрос в Генпрокуратуру и учуял "дух Пшонки"

В понедельник утром, 18 декабря, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на допрос в Генпрокуратуру.

"Я официально получил повестку, выполнил требование этой повестки. Поэтому я здесь. Я буду выполнять все требования закона. Я совсем не уважаю украинских прокуроров, но уважаю законы Украины", — сказал Саакашвили под зданием ГПУ.

"Генпрокуратура — это памятник эпохи Пшонки. И дух Пшонки отсюда не выветрится еще долго-долго", — сказал Саакашвили.

Он добавил, что процесс к нему преследует одну цель - показать, что он агент ФСБ, который пытается совершить переворот в Украине, сообщает "Украинская правда".

"Воры и коррупционеры, которые сидят в этом здании и на Банковой, ничего лучшего не могли придумать, как объявили меня агентом ФБС", — сказал Саакашвили.

Он добавил, что подал заявление в НАБУ о "преступной группировкt, захватившей власть в Украине.

"Сюда входят люди из СБУ, ГПУ и других органов власти. В конце концов в Украине будут расследовать это дело, а не дело о моем якобы сговоре с ФСБ", — сказал лидер "Движения новых сил".

Напомним, ранее Саакашвили открестился от штурма Октябрьского в Киеве.