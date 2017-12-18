В МИД РФ раскрыли, когда российские офицеры покинут Донбасс

Во вторник, 19 декабря, территорию Донбасса покинут российские офицеры, входящие в состав Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).

Во время работы Центр "сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей", утверждают в МИД Российской Федерации.

"… Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской контактной группы, либо в "нормандском формате" успеха не имели", — сообщили в ведомстве.

По его данным, украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав военнослужащих РФ "напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей".

"В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам", — добавили в МИДе.

Напомним, СЦКК был создан на Донбассе в сентябре 2014 года для содействия реализации Минских соглашений. В состав Центра, в частности, входили представители Вооруженных Сил Украины и ВС России (75 офицеров, которые меняются каждые три месяца). Россиян обвиняли в сотрудничестве с боевиками.