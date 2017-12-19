Ситуация на Донбассе резко обострилась, наблюдатели фиксируют максимальное число обстрелов

Ситуация на Донбассе резко ухудшается. Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, который наблюдатели не фиксировали с февраля 2017 года.

Об этом заявил председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Ертурул Апакан, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В связи с этим глава миссии призвал стороны конфликта "к сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня".

"Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, который мы не фиксировали с февраля этого года", — заявляет он.

В сообщении также говорится, что за период с 11 по 17 декабря, по предварительным данным, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня, что на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

"Стороны возобновляют обязательства по соблюдению режима прекращения огня, после чего отмечается постоянное увеличение уровня насилия, кульминацией которого становятся ожесточенные боевые действия, приводящие к ранениям и гибели, а также к перебоям в функционировании и разрушению жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", — заявляют в СММ со ссылкой на свои наблюдения.

Он также призвал стороны выполнять взятые на себя обязательства.

"Нормализация ситуации, когда гражданское население сможет вернуться к привычной повседневной жизни без страха попасть под обстрел или наткнуться на мины - это первый шаг на пути к долговременному и устойчивому миру", — отметил он.

Напомним, ранее в ОБСЕ сделали пессимистическое заявление по Донбассу.