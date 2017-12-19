В Кабмине назвали единственный способ возвращения Крыма Украине

Механизм возвращения оккупированного Крыма один — это очень серьезные санкции. Россия "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию "Апостроф".

"Механизм один, и он такой же, как и в случае с ОРДЛО. Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции. Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику", — заявил он.

По его словам, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства.

Грымчак также напомнил, что "Советский Союз контролировал ГДР, Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию и другие страны - был разный контроль, но практически все эти страны были под СССР. Но в один не прекрасный для СССР момент все войска поднялись и вышли в поля фактически по всей территории тогдашнего Советского Союза. А все потому, что содержание войск за рубежом стало чрезвычайно дорогим и неэффективным. Я думаю, что такой же вариант будет с Крымом".

По его словам, Россия не собирались в Крыму делать "жемчужину у моря", "туристический рай"... Это была попытка создать военный "непотопляемый авианосец".

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