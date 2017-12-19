Волкер назвал позором выход России из СЦКК

Выход России из совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК) — это позор и пренебрежение попыткой обеспечить реальную деэскалацию насилия.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Да, это позор, что Россия выходит из этого координирующего органа. Сейчас действительно необходимо попытаться обеспечить деэскалацию насилия. Нарушения режима прекращения огня ужасны", — отметил Волкер.

По его убеждению, что Россия "притворяется", что ее силы и командование не контролируют ситуацию на местах. Таким образом, обращаться к сепаратистам для того, чтобы решить проблему с нарушением перемирия — "это не совсем реалистичный путь".

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что для жителей Донбасса 2017 год был самым жестоким с момента начала конфликта. И возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет это противостояние.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

Кроме того, украинские наблюдатели-офицеры покинули "ЛНР" и "ДНР".