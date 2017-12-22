Политолог: команда Порошенко активно ищет на выборы "украинскую Собчак"

В Украине особенностью будущей президентской кампании может быть участие, кроме молодых и старых политических сил, экзотических политиков.

Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский Виктор Небоженко в комментарии "Главреду".

По его словам, экзополитиков, типа певцов, артистов эстрады, проповедников, писателей, спортсменов и просто оригинальных личностей, рядом с которым выходки "регионала" Ляшко покажутся невинными шалостями выпускника детского дома, будет много.

Однако, говорит эксперт, Центризбирком пропустит на избирательную кампанию, прежде всего, трех наиболее оригинальных и нужных персонажей.

Если о двух претендентах в президенты — украинском певце Святославе Вакарчуке и шоумене Владимире Зеленском — говорят уже давно, то кандидатуру третьего еще надо найти.

По мнению Небоженко, политехнологи президента Порошенко усиленно ищут альтернативу Тимошенко на президентских выборах среди женщин.

"Это будет аналог проекта Кремля – "украинская Собчак". Сейчас идет конкурс на эту роль (Луценко, Геращенко, Богословская и т д)", — считает Небоженко.

Ранее сообщалось, команда президента сейчас активно работает над планом переизбрания Порошенко на пост главы государства. Основным тезисом его избирательной кампании станет идея о том, что на посту президента Украины он является "незаменимым".