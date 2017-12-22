Стало известно, где Саакашвили может получить новый паспорт

В случае, если экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили примет решение покинуть Украину, его готовы принять в Нидерландах.

Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра, пишет "Немецкая волна".

"Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", — пояснил Зейлстра.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили уже получил визу на въезд в Нидерланды.