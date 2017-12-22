Порошенко назвал "исторической победой" решение Стокгольмского арбитража по закупке газа в РФ

Решение Стокгольмского арбитража в споре между украинской Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпромом" по контракту на закупку газа является исторической победой Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Проигрыш в этом деле мог привести к дефолту страны, заявил Порошенко в ходе встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

"Все знали о кабальных условиях контракта со времени его заключения. По моему указанию правительство Яценюка, Гройсмана - блестящее выполнение, когда мы очень мало говорили, но очень много делали — привело к победе по всем пунктам "Нафтогаза" над "Газпромом". Я считаю, что это историческая победа. В случае, если бы был проигрыш, перед Украиной существовала прямая угроза дефолта", — сказал Порошенко.

"Хочу поздравить вас (Коболева, — ред.), юридическую команду "Нафтогаза", правительство, народ Украины с тем, что Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды… Сейчас, когда мы показали, что мы умеем отстаивать национальную безопасность, государственные интересы, я думаю, что у нас будет более твердая позиция в переговорах с нашими иностранными партнерами о будущем нашей газотранспортной системы и "Нафтогаза". Считаю, что сегодня состоялся огромный вклад в энергетическую безопасность нашей страны", — добавил президент.

Напомним, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" — 47,1 млрд долл.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Сегодня "Нафтогаз" получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год. Также "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" поставлял на оккупированный Донбасс.