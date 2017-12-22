Миротворцы ООН и выход России из СЦКК. Порошенко и Тиллерсон обсудили ситуацию на Донбассе

Во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон скоординировали позиции по размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Президент Украины поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму, говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Кроме того, Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе и выход офицеров Российской Федерации из Совместногого центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК", — сообщил пресс-секретарь главы президента.

Вместе с тем Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.

Собеседники также обсудили прогресс украинских реформ. Глава украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

Напомним, ранее в США заявили, что у них с Россией разные подходы к миротворцам на Донбассе.