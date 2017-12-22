Порошенко и Меркель обсудили обострение Россией ситуации на Донбассе

В ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнули, что решения об освобождении украинских заложников должны быть реализованы до конца года.

Кроме того, Порошенко поблагодарил за решение о продлении действия санкций ЕС против России на следующие 6 месяцев, сообщила пресс-служба главы государства,

Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности, растущим количеством обстрелов как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Порошенко и Меркель поддержали договоренность, достигнутую в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Лидеры Украины и Германии выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выводе ее представителей из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Они также обсудили шаги, направленные на возобновление полноценной работы СЦКК.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года.

Президент Украины также проинформировал канцлера Германии о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда в Украине.

Напомним, ранее Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.