"Кофе на Крещатике". В Киеве противники протестов Саакашвили устроили свою акцию, фото и видео

В воскресенье днем, 24 декабря, в центре Киева — на Майдане Независимости — началась акция "Кофе на Крещатике".

На мероприятии нет флагов политических партий или символики, пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Акцию организовали противники "еженедельных" протестов бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, сообщает "Украинская правда".

Ее участники пили горячие напитки, а некоторые угощали присутствующих продукцией торговой марки Roshen. Всего на Майдане находились около 200 человек.

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В акции принял участие и советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, суть мероприятия заключается в том, чтобы "собраться с друзьями и выпить кофе". "Есть половина военных, с которыми был знаком еще с 2014-2015 годов, но они по своим городам. Поэтому это сложно (встречаться — Ред). Надо встречаться чаще", — добавил он.

Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" президенту Петру Порошенко, организованный Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что экс-чиновник призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам политик сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.