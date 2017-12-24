"Кофе на Крещатике". В Киеве противники протестов Саакашвили устроили свою акцию, фото и видео

В мероприятии в центре столицы приняли участие около 200 человек.
На мероприятии нет флагов политических партий или символики, пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.
Акцию организовали противники "еженедельных" протестов бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, сообщает "Украинская правда".
Ее участники пили горячие напитки, а некоторые угощали присутствующих продукцией торговой марки Roshen. Всего на Майдане находились около 200 человек.
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В акции принял участие и советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, суть мероприятия заключается в том, чтобы "собраться с друзьями и выпить кофе". "Есть половина военных, с которыми был знаком еще с 2014-2015 годов, но они по своим городам. Поэтому это сложно (встречаться — Ред). Надо встречаться чаще", — добавил он.
Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" президенту Петру Порошенко, организованный Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что экс-чиновник призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам политик сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.