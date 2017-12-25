Захарченко назвал дату обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР"

В столице России Москве лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Александр Захарченко, Леонид Пасечник — согласовали все детали обмена пленными между Украиной и "республиками".

Мероприятие прошло в Свято-Даниловом монастыре, рассказал глава Русской православной церкви — патриарх Кирилл, также принимавший в нем участие, пишет УНИАН.

По словам Захарченко, обмен состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". "Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между "ДНР" и "ЛНР" и Украиной", — заявил партиарх.

Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады и представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что представители террористических "ДНР" и "ЛНР" предоставили дополнительные списки на обмен пленными.