Геращенко рассказала о работе над последними деталями по обмену пленными

Первый заместитель спикера Верховной Рады и представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона работает над последними логистическими и техническими деталями обмена пленными.

Запланированный обмен будет масштабным — передадут 306 граждан и освободят 74 украинца, написала она своей странице в Facebook.

"И, ключевое, каждую секунду я помню о тех, кого сейчас, в эти дни, не отпустят из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.). У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно скорее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", — подчеркнула замспикера.

Ранее сообщалось, что в столице России Москве лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Александр Захарченко, Леонид Пасечник — согласовали все детали обмена пленными между Украиной и "республиками", мероприятие запланировано на 27 декабря.