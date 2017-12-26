Общался с роботом 40 минут. Пранкеры разыграли Парубия от имени чиновника из НАТО

26 декабря 2017, 16:55

Пранкеры обсудили с Парубием те же вопросы, что и с главой Парламентской ассамблеи НАТО Паолом Алли.

Парубий 40 минут разговаоривл с роботом

В Сети опубликована вторая часть розыгрыша спикера Верховной Рады Андрея Парубия российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Пранкеры обсудили с Парубием те же вопросы, что и с главой Парламентской ассамблеи НАТО Паолом Алли — возможный референдум в Украине по поводу членства нашей страны в НАТО.

Как сообщил "Стране" Лексус, все фразы Паоло Алли были записанными. То есть Парубий 40 минут общался с роботом.

"Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении 40 минут не понимал, что говорит с записанными фразами. А отвечал на них. Президента ПА НАТО мы вчера выкладывали, но Парубием были мы", — рассказал Алексей Столяров.

Разговор Парубия с роботом:

— Давайте вернемся к вопросу вашего референдума… членства Украины в НАТО.

— На данном этапе идея о проведении референдума, озвученная президентом (Порошенко), является лишь идеей. И мы не запускали какие-либо организационные процессы в этом отношении.

— Вам стоить продумать, какой именно вопрос вы планируете задать на референдуме.

— Вопрос еще не сформулирован и не обсуждался. На данный момент это лишь концептуальная идея.. Для того, чтобы обсудить с экспертами и нашими иностранными партнерами. Конечно, ключевой предполагаемый вопрос: поддерживаете ли вы партнерство Украины с НАТО или поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО. Это пока лишь было предложено в качестве идеи.

— Хорошо, я понимаю.

— Это вопрос для дебатов, для обсуждения. Этот вопрос будет сильно зависеть от вашей позиции и от позиции наших партнеров, я говорю о реализации этой идеи. Мы приветствуем ваши соображения и другие идеи в этом отношении.

— Мы считаем, что на данный момент слишком рано запускать процесс, проект вашего вступления.

— Мы это знаем. В настоящее время мы думаем и обсуждаем, поможет ли нам референдум в этом плане, либо о нем еще слишком рано думать.

— Если референдум провалится, то довольно трудно спрогнозировать, каков будет итог.

— У нас есть опрос общественного мнения, и он дает довольно однозначный ответ. И, скорее всего, референдум лишь даст формальное подтверждение мнения в обществе, которое и так сложилось на данный момент. Поэтому мы учли это в рамках предварительной стадии проработки законодательной инициативы. Если, и когда Украина будет запускать процесс вступления в НАТО, на определенной стадии референдум важен. Но позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас лишь просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины.

Напомним, ранее пранкеры разыграли высокопоставленного НАТОвского чиновника от имени Парубия.

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Парубий розыгрыш Лексус пранкеры
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