Волкер заверил, что администрация Трампа приняла решение о продаже летального оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Это решение было принято Администрацией президента США в целом, так что за ним стоят все. И конечно, я всегда стоял на позиции о том, что любая страна имеет право на самозащиту. И в данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Украина сражается на своей территории, чтобы защитить свою территорию и свое население. Они достаточно умело это делают, у них есть свое оборонное производство, но при этом у украинцев есть и нехватка вооружения. Так что я думаю, что для Украины целесообразно как хотеть защитить самих себя, так и искать помощи извне в этом вопросе", — сказал Волкер.

Он также добавил, что администрация Трампа сняла ограничения на поставки Украине оружия, введенные администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе — мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже больше десяти тысяч убитыми в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года. И это решение стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы.

Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США. У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", — объяснил Волкер.

Ранее США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе.