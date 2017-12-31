Заработал безвиз между Украиной и Эмиратами

Украинцы могут попасть в ОАЭ без виз с биометрическими паспортами.
В воскресенье, 31 декабря, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Украинцы могут путешествовать в Эмираты без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.
Ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сообщил, что безвизовый режим между Украиной и ОАЭ стартует в канун Нового года.
Напомним, с 1 июня граждане Украины могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашей страной и Евросоюзом.