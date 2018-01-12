Кириленко предложил метить артистов, гастролирующих в России

Ситуацию с выступлениями артистов — граждан Украины на территории Российской Федерации необходимо урегулировать на законодательном уровне.

С такой инициативой выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко и предложил обязать таких артистов уведомлять СБУ о запланированных на территории страны-агрессора концертах.

Также, по инициативе вице-премьера, предусматривается создание специального государственного реестра исполнителей, осуществляющих концертно-гастрольную деятельность на территории страны-агрессора, который может вести, например, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Во время выступления или видеоклипа артиста, занесенного в реестр, на украинских телеканалах постоянно высвечивается информационная надпись: "Этот исполнитель гастролирует на территории страны-агрессора". Соответствующее сообщение звучит также и на радио перед саундтреком такого артиста. В Украине со своих концертов исполнители, включенные в реестр, платят специальный сбор, поступления от которого полностью направляются на нужды Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"К законопроекту еще будут разные предложения и уточнения. Однако позиция прямого или скрытого неуважения к своей стране должна, наконец, получить оценку. От этой же страны", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, ранее в Сети бурно отреагировали на предложение о наказании для украинских артистов, гастролирующих в РФ.