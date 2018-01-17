Порошенко рассказал, во сколько раз увеличат количество противотанковых комплексов в АТО

Число противотанковых ракетных комплексов в зоне проведения Антитеррористической операции в 2018 году будет увеличено в четыре раза.

Речь идет об украинских ракетных установках марки "Стугна" и об иностранных аналогах. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента

"Сегодня могу сказать, что количество противотанкового вооружения увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не должны снижать уровень боеспособности наших частей", - заявил Порошенко.

По словам главы государства, в гособоронзаказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы для эффективного выявления беспилотников противника.

Порошенко подчеркнул, что оборонный бюджет страны в наступившем году составит 21 млрд гривен. Эта цифра на 37% превышает финансовые показатели минувшего года.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, сколько правительство намерено потратить на оборонный бюджет в 2018 году.

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